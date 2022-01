Gritaria é escutada no estúdio de Faustão, mulher do artista se mete e motivo é revelado; saiba o que ocorreu

Uma real gritaria ouvida de longe nos estúdios do Faustão na Band, nesta segunda (03) assustou a todos.

Para o TV Foco, uma pessoa relacionada à produção contou a razão. Anterior ao início, os contratado envolvidos na atração estavam exaltando as metas alcançada com a equipe comercial. Por conta disso acabaram ficando animadinhos demais e fazendo uma algazarra.

A nova atração de Faustão inicia no dia 17 de janeiro. Fato ou não, junto com o começo do BBB22, na Globo, dessa vez apresentado por Tadeu Schmidt. No papo com o TV O Foco, a mesma fonte disse que a esposa dele, Luciana Cardoso, também estava metida nessa gritaria. A mulher assinou contrato como empregada, assim como João Guilherme, filho do artista.

Ainda sobre Faustão

“É um amorzinho”, disse em suma a fonte sobre Luciana Cardoso. O comandante do Domingão apresentará uma atração todo santo dia na Band. Ele é a grande aposta do canal esse ano. Inclusive, o veterano já chegou ganhando o maior salário da emissora. De acordo com o portal Observatório da TV, ele assinou um acordo de 4 anos.

O acordo de Faustão é de receber nesse tempo R$ 96 milhões. Fora comissão por comerciais que fizer em seu novo programa. Segundo a postagem, a meta do canal é ficar no terceiro lugar de Ibope. Ou seja, SBT ou Record terão que ir para o quarto lugar.