Mayra Cardi fala sobre voltar com ex: “Amor próprio ou orgulho?”

Mayra Cardi participou do Jota Jota podcast e falou sobre voltar com o ex e amor próprio. A ex-BBB, que hoje trabalha como influencer, foi traída diversas vezes pelo atual namorado, Arthur Aguiar, que está cotado para o BBB22, mas voltou atrás e os dois passaram a morar juntos novamente.

Para Mayra, a saudade e o amor não podem estar acima do orgulho. “As mulheres que me encontram na rua e falam: eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela: não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você”, disse a influenciadora digital.