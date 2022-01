Moradores do Riozinho do Rola fazem cartaz agradecendo Gladson e Deracre por recuperação de ramais

Os moradores do Ramal do Riozinho do Rola, em Rio Branco, decidiram destacar um cartaz na abertura da via em agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre).

O trecho asfaltado do local recebeu tapa-buraco e os ramais próximos foram revitalizados pela pasta do Governo, na última semana.

“Os moradores e produtores do ramal do Riozinho do Rola agradecem ao governador e Deracre”, diz o cartaz.

De acordo com o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, é gratificante ver o reconhecimento de um trabalho feito para a população.

“Nos sentimos muito felizes com esse reconhecimento que parte da população. A revitalização dos ramais tem sido uma das prioridades do governador Gladson Cameli e do Deracre, por acreditarem que o acesso aos centros urbanos facilita a vida das pessoas que moram na zona rural e o escoamento das produções”, disse à reportagem do ContilNet.

Antunes explicou que todo o recurso aplicado nesses ramais são próprios do Estado, destinados conforme a disponibilidade orçamentária.

Outros trechos também estão sendo recuperados na capital acreana e nos demais municípios do Acre.