Naiara Azevedo vai desistir de lançamento se família de Marília Mendonça quiser, diz equipe

A primeira controvérsia musical do “ BBB22 ” começou ainda no confinamento. Naiara Azevedo anunciou que tem 12 músicas prontas, que podem ser lançadas ao longo do reality.

A faixa em parceria póstuma com Marília Mendonça foi alvo de críticas do irmão da cantora, João Gustavo. A equipe de Naiara Azevedo disse que foi uma “homenagem carinhosa”. Mas a família se diz magoada com a cantora por não ter sido procurada e afirma que não há liberação para o lançamento.

A entrada de Naiara na casa com um álbum pronto lembra o plano do sertanejo do BBB anterior, Rodolffo. Ele chegou om um DVD pronto com o companheiro Israel. A dupla se deu bem, com a música “Batom de cereja” no posto de mais tocada do ano no Brasil.

