PT já tem quatro propostas de marqueteiros para campanha de Lula

O PT deu início ao processo de escolha do marqueteiro para a campanha de Lula. A cúpula da legenda tem em mãos propostas de Sidônio Palmeiro, que já atuou com Rui Costa e Jaques Wagner; Paulo de Tarso Santos, que fez a campanha de 1989 quando se criou o “Lula lá”; além de Juliano Corbellini, que esteve com Flavio Dino, e Augusto Fonseca.

A cúpula avalia fazer um consórcio entre pelo menos duas agências, que trabalharão sob o comando de Franklin Martins. A principal missão do time será reconquistar o eleitorado de Lula que já teclou o 13 nas urnas.

Está em discussão no partido se a campanha vai retomar o uso das cores verde e amarelo, apropriado por Jair Bolsonaro, ou abusar do vermelho, marca conhecida do PT. A legenda tem R$ 594 milhões de fundo eleitoral este ano.