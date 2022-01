Sena Madureira, gasolina em alta, novo secretário de Licitações do AC e mais: veja o que foi destaque nesta quarta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (26) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Maternidade de Rio Branco pede doações para mãe que deu à luz em calçada e criança recém-nascida

A mulher que entrou em trabalho de parto na última terça-feira (26) em uma calçada nas proximidades da Maternidade Bárbara Heliodora (MBH), em Rio Branco, deve receber alta médica já nesta quarta (26), segundo informações da gerência da maternidade. Leia na íntegra.

Erosão pode destruir o maior símbolo da história de Sena Madureira, a Carnaubeira: “Lamentável”

A carnaubeira, o símbolo histórico mais famoso do município de Sena Madureira, visto da Praça 25 de Setembro e contemplado por moradores do Segundo Distrito da cidade, pode deixar de existir se o poder público não tomar providências sobre a forte erosão que atinge as margens do Rio Iaco. Leia mais.

Com preço de gasolina em alta e subindo por duas semanas consecutivas, AC está entre estados com maior preço médio

O preço médio da gasolina comum no Brasil apresentou alta pela segunda semana consecutiva após o anúncio da Petrobrás de que faria um reajuste nos preços, de acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados na última segunda-feira (24). O Estado do Acre está entre os estados com maior preço médio do país. Veja mais.

Governo do Acre anuncia novo secretário de Licitações em Diário Oficial

O governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas-AC) fez mudanças em sua equipe de governo, mais precisamente na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). Saiba mais.

Vacinação contra a Covid-19 em Sena já atingiu mais de 27 mil moradores com a primeira dose

Dados emitidos nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, por meio do setor de imunização, apontam que até a presente data 27.513 moradores já receberam no município a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No início do ano, verificou-se uma diminuição na procura do imunizante, mas, de uns dias pra cá, com o aumento dos casos, a população tem procurado as unidades de saúde para receber a vacina. Leia na íntegra.