Com preço de gasolina em alta e subindo por duas semanas consecutivas, AC está entre estados com maior preço médio

O preço médio da gasolina comum no Brasil apresentou alta pela segunda semana consecutiva após o anúncio da Petrobrás de que faria um reajuste nos preços, de acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados na última segunda-feira (24). O Estado do Acre está entre os estados com maior preço médio do país.

O Acre tem, atualmente, o preço médio em R$7,060, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (R$ 7,202), Goiás (R$ 7,145), Rio Grande do Norte (R$ 7,074). Na primeira semana de 2022, o combustível custava, em média, R$6,596 e na segunda semana, o valor estava em R$6,664.

Além da gasolina comum, o diesel também teve alta nos valores no mesmo período. Na primeira semana, o combustível custava R$ 5,336 e na segunda, registrou o preço médio de R$ 5,582. O Gás Natural Veicular (GNV) também sofreu reajuste no valor, de R$4,435 para R$4,456.