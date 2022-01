Ufac publica edital de concurso público para técnico-administrativo em Educação

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou na última segunda-feira (10), o edital de concurso público para provimento de cargos da carreira de técnico-administrativo em Educação. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) por meio do Ministério da Educação.

Segundo o Edital de nº 1 da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Prodgep) são ofertadas cinco vagas para o Quadro Permanente de Pessoal da Ufac, observada a ordem classificatória. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, entre os dias 17 de janeiro e 3 de fevereiro.

As cinco oportunidades estão divididas em: duas vagas para Técnico em Tecnologia da Informação, que tem como requisitos o Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Experiência de 12 meses; Técnico em Agropecuária, com uma vaga, e que tem os mesmos requisitos acima; Médico da área de Clínica Médica, que exige curso superior em Medicina e que disponibiliza uma vaga; e Administrador, que também fornece uma vaga de ampla concorrência com exigência de curso superior em Administração.

De acordo com o edital, para os cargos de nível médio-técnico, a remuneração-base é de R$2.446,96. Já para os de ensino superior, o valor é de R$4.180,66. Em ambos os salários, serão adicionados o Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte (de acordo com a localidade onde o candidato desempenhará suas atividades e com o meio de locomoção), o Auxílio Pré-escolar (a quem possuir dependente de até cinco anos de idade) e o Incentivo à Qualificação (nos casos em que o empossado possuir titulação superior a exigida para ingresso no cargo).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, a partir do link que pode ser acessado aqui, e tendo por base o horário do Acre. O valor das inscrições para os cargos de nível médio é de R$80 e de R$150 para ensino superior. No entanto, será concedida isenção total da taxa de inscrição para o candidato que for de família baixa-renda e que tiver o Número de Identificação Social (NIS).

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contando a partir da publicação do resultado final no DOU, que pode ser prorrogado por igual período, a critério da Administração da Ufac.