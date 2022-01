Vídeo: Placa de ferro de lotérica no conjunto Rui Lino ameaça cair e preocupa moradores da região

A placa de ferro de sinalização de uma lotérica localizada no conjunto Rui Lino, em Rio Branco, está preocupando as pessoas que transitam pela região. Isto porque ela ameaça cair em decorrência da deterioração justamente na base de sustentação dela.

“Hoje mesmo um carro deu ré e bateu na placa. Não é a primeira, nem segunda e nem terceira vez que isso acontece. Praticamente dia sim, dia não, os carros batem nessa placa, por isso que ela está torta desse jeito, e está para acontecer um acidente feio porque está tudo podre”, contou o internauta em vídeo enviado ao ContilNet, apontando para a estrutura enferrujada e torta.

No local, funciona o Mercado Municipal Alfredo Cruz do Nascimento e justamente em frente dele, há o estacionamento tanto para os clientes do mercado, como para os que vão à lotérica.

“Ela está tombando para a rua, um vento forte, uma chuva com vento vai jogar essa placa no chão e vai causar um acidente feio”, comentou.

Assista o vídeo: