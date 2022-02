“A Força Delas”: projeto da Amazônia Real fotografa mulheres indígenas; Seis indígenas do Acre participam

O site nacional Amazônia Real idealizou e produziu o projeto chamado “A Força Delas”, que traz fotografias e relatos de mulheres indígenas de todo o Brasil. As fotos foram tiradas na 2ª Marcha das Mulheres Indígenas, realizada em Brasília (DF), de 7 a 11 de setembro de 2021, que reuniu 5 mil pessoas e centenas de povos de todo o país. No projeto, seis mulheres indígenas do Acre participam.

As indígenas Parã da Silva, do povo Yawanawá do Território Indígena (TI) Gregório, Edna Shanenawa, do povo Shanenawa, Alzirene do Nascimento, do povo Huni Kuin, Akuané Huni Kuin e Sabrina Lima Pereira, também do povo Huni Kuin de Feijó e Nilvane da Silva, do povo Huni Kuni da Aldeia Paredão foram fotografadas para o projeto que reúne dezenas de fotografias de mulheres indígenas.

O projeto feito pelas jornalistas Marizilda Cruppe, Maria Fernanda Ribeiro e Jullie Pereira traz como tema a ancestralidade, territórios e o feminino, pois trata do acampamento feito por essas mulheres no complexo da Fundação Nacional de Arte (Funarte) e tem o objetivo de registrar o momento da marcha, como um documento para o futuro.

Em uma entrevista feita por Maria Fernanda Ribeiro, Edna Shanenawa diz que na primeira Marcha das Mulheres Indígenas, a delegação do estado do Acre quase não marcou presença, mas em 2021, o grupo coordenado por Shanenawa se destacou com cantos, cores e cocares. Edna é vice-coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira e trata de assuntos como violência doméstica e feminicídio.