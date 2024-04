Gladson não vai participar de evento nos EUA com governadores, senadores e deputados

O governador Gladson Cameli (PP) e outros 9 chefes de Estado foram convidados para O Lide Brazil Investment Forum 2024 que reunirá, no próximo dia 14 de maio, governadores, congressistas e representantes do setor econômico em Nova York.

Realizado no Harvard Club, o evento terá presença do ex-presidente Michel Temer e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Mesmo com o convite, Gladson não deverá participar do evento. A informação foi confirmada pela secretária de Comunicação Nayara Lessa ao ContilNet.

Em nota, a assessoria do governador revelou os motivos da não participação de Gladson no evento. O governador deverá participar de reuniões com a bancada federal do Acre e por isso precisou negar o convite. Veja mais detalhes na nota na íntegra mais abaixo.

A última reunião do LIDE que Gladson participou foi em outubro do ano passado, em São Paulo. Na época, o governador fez palestra sobre as políticas públicas na defesa da biodiversidade na Região Norte, com ênfase do Acre. Também organizado pela LIDE, Gladson foi convidado em janeiro deste ano a participa do Brazil China Meeting”, encabeçado pelo ex-governador de São Paulo João Doria.

Veja a lista completa de autoridades convidadas, revelada pelo jornal Metrópoles:

Ex-presidente da República Michel Temer (MDB);

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG);

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL);

Governadores do Amazonas, Wilson Lima (União); do Pará, Helder Barbalho (MDB); do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (União); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); do Acre, Gladson Cameli (PP).

Senadores Davi Alcolumbre (União-AP), Jaques Wagner (PT-BA), Kátia Abreu (PP-TO) e Ciro Nogueira (PP-PI).

Deputados federais Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Elmar Nascimento (União Brasil-Bahia);

Presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi; CEO da Gerdau, Gustavo Werneck; do BRB, Paulo Henrique Costa; do CEO da Arezzo&CO, Alexandre Birman;

Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda;

Presidente da Fiesp, Josué Gomes;

Presidente da Febraban, Isaac Sidney;

Jornalista do Financial Times Michael Stott.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O governador Gladson Cameli não participará do LIDE Brazil Investment Forum, no Harvard Club, em Nova York (EUA), marcado para o dia 14 de maio, por conta de agendas importantes para o desenvolvimento do Estado na capital e interior, além de diálogos permanentes, em Brasília, com integrantes da bancada federal do Acre no Congresso Nacional e integrantes do governo federal, no mesmo período.

O Acre, na avaliação de Cameli, passa por um momento em que manter agendas e interlocuções com a comunidade local, classe política e empresarial, é fundamental para o seu desenvolvimento e crescimento socioeconômico.

Isso torna-se ainda mais importante por estarmos no início do “verão amazônico” e, consequentemente, início de obras em todo o Estado. Dessa forma, manter agendas locais é fundamental para que o Estado se mantenha como polo de desenvolvimento regional, mesmo reconhecendo a importância do debate a ser realizado no encontro do LIDE Brazil Investment Forum.