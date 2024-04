Acre deve receber mais de R$ 320 milhões em investimentos na Educação nos próximos anos

O estado do Acre recebeu no ano de 2023 um total de R$25,8 milhões destinados somente para a Educação, por parte do Ministério da Educação (MEC), para investimentos em programas do governo federal, como Escola em Tempo Integral, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e Escolas Conectadas.

Para além deste recurso, outros R$ 56,23 milhões estão previstos até 2026, exclusivamente para o recente programa Pé-de-Meia, que deverá contemplar cerca de 19,6 mil estudantes no estado.

Vale ressaltar que uma ampliação do programa foi anunciada recentemente e deverá impactar no valor investido e no número total de beneficiados.

Além das verbas do MEC, o estado também recebeu investimentos através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em que 18 novos ônibus foram adquiridos, assim como 16 obras voltadas para a área educacional, somando R$ 149,4 milhões.

Entre construções e reformas, 37 estão paradas ou inacabadas e podem ser contempladas pelo PAC, somando mais de R$ 46 milhões. Enquanto isso, o Instituto Federal do Acre (Ifac) deverá ganhar um novo campus, com investimento previsto de R$ 25 milhões. Já na Universidade Federal do Acre (Ufac) deve ser contemplada com um novo Hospital Universitário, implicando em um repasse de mais R$ 50 milhões.

Para além dos já citados, o governo federal realiza ainda outros investimentos no estado, através das ações do Ministério da Educação, sendo eles: Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e Caminho da Escola; Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD); Recomposição Orçamentária para universidades e institutos federais; Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2023.