Acre se destaca na imprensa nacional como um dos poucos estados com pré-candidaturas femininas cotadas

O Acre se destaca mais uma vez no cenário político e em alguns sites nacionais, como Extra e O Globo, em virtude de ser um dos únicos estados do Brasil que apresentam pré-candidatura feminina cotada para a disputa pelo governo.

De acordo com o levantamento, 14 das 27 unidades não têm mulheres como pré-candidatas ao executivo nas eleições de 2022. Quando se trata das que estão no comando dos Estados, o número é ainda menor. Só oito foram eleitas governadoras.

Minoria nos palanques, as mulheres representam 52,5% do eleitorado do país.

No Acre, o nome da atual deputada federal Mara Rocha (PSDB) aparece como cotado para a disputa, mesmo não tendo sido confirmada como pré-candidata.

“Considerando apenas as pré-candidatas ao governo já confirmadas pelos partidos, só Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima têm postulantes. São, ao todo, nove mulheres, das quais cinco se autodeclaram brancas, quatro pardas e nenhuma preta, indígena ou asiática. No CE, DF e PI, além dos nomes já confirmados, há também outras candidatas que cogitam disputar o pleito”, diz um trecho da reportagem do Extra.

O estado acreano e outros nove ainda estão com nomes cotados.