Socorro Neri decide não participar da convenção do PP que vai oficializar chapa Bocalom/Alysson

A convenção municipal do Progressistas, marcada para acontecer nesta segunda-feira (22), no Ginásio do Sesc, em Rio Branco, não deverá ter a presença de uma das maiores lideranças: a deputada federal Socorro Neri, que foi a mais votada nas eleições de 2022.

A informação foi revelada a coluna pela própria deputada, que foi enfática ao responder se participaria do evento: “Não participarei”.

Além do anúncio oficial da chapa Bocalom/Alysson, a convenção também vai apresentar a chapa dos 22 candidatos do Progressistas que irá disputar as cadeiras da Câmara Municipal de Rio Branco. Chapa essa, construída a partir das articulações feitas por Neri enquanto ela era presidente municipal do partido. Mesmo assim, ela decidiu não participar do evento.

Neri deixou a presidência do Progressistas em Rio Branco após o partido decidir compor com o PL, do atual prefeito Tião Bocalom. Em maio deste ano, a deputada convocou uma coletiva de imprensa para dizer que havia sofrido violência política de gênero por parte de alguns dirigentes do PP.