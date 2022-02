Luciano Camargo usou as redes sociais para desabafar na tarde da última segunda-feira (21). No Instagram, o famoso compartilhou um antes e depois, com uma foto atual e uma de 10 anos atrás.

Na legenda do clique, Luciano escreveu um trecho de uma música de Oswaldo Montenegro, chamada A Lista: “Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há dez anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia. Quantos você já não encontra mais. Quantos segredos que você guardava. Hoje são bobos ninguém quer saber. Quantas pessoas você amava. Hoje acredita que amam você”.

O post de Luciano teve muitos likes e comentários e repercutiu na web até entre famosos, como os atores Júlio Rocha e Ary Fontoura. “Difícil meu querido amigo! Mas as lembranças sempre são boas”, escreveu Ary.