Após fotos de paparazzo, Marcos Mion intensifica treinos por tanquinho

Marcos Mion ficou incomodado ao ser fotografado por um paparazzo enquanto caminhava em uma praia do Rio de Janeiro. O motivo, entretanto, não é a privacidade. O apresentador não gostou de ver o corpo sem estar definido nas imagens.

Após ver as fotos, decidiu que voltaria a treinar pesado para recuperar a barriga definida. “As fotos do paparazzo na praia do Rio de Janeiro aceleraram o processo de volta para on. Quem me conhece sabe o quanto eu odeio não estar rasgado, apesar de ser um processo normal no bodybuilding”, escreveu.

Ele também disse que espera estar em uma forma melhor na próxima vez que encontrar o paparazzo nas praias cariocas. “Não posso mais correr risco e treinar sem responsabilidade”, brincou.

Nas redes sociais, o personal de Mion, Marcelo Donice, fez questão de afirmar que a melhor fase do apresentador está por vir. “Sabe quando mexem com quem está quieto? Estamos trabalhando nos bastidores e agora acordaram a fera. Vocês vão ver o que vai acontecer nos próximos 45 dias”.