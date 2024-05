Motociclista morre ao bater a cabeça no meio fio após acidente com carro em Rondônia

O motociclista identificado como Cleiton Pereira Viana, de 35 anos, morreu ao bater a cabeça no meio fio após um acidente com um carro. O caso ocorreu na Avenida JK, no setor Institucional de Ariquemes (RO), durante a tarde da última quarta-feira (15).

Segundo informações de testemunhas, o motociclista seguia pela avenida e bateu no retrovisor de um carro, que seguia na mesma direção, em seguida perdeu o controle e caiu. Em decorrência da queda ele acabou batendo a cabeça no meio fio e morreu no local.

Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando a equipe chegou ao local a vítima já estava sem vida. O homem apresentava sinais de fratura na cabeça.

A motorista do carro ficou em estado de choque e foi socorrida pela equipe do Samu. A PM (Polícia Militar) também foi chamada e fez o registro da ocorrência.