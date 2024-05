Mais Médicos: Ministério da Saúde divulga lista de médicos que irão atuar no Acre; confira

Na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (16), o Ministério da Saúde divulgou a lista de profissionais do Mais Médicos que irão atuar no Acre. Esse é o 35º ciclo do programa.

A portaria indica que no Acre, os profissionais começaram as atividades ainda em dezembro de 2023, mas só agora foram oficializados.

Eles estão lotados na região do Alto Rio Juruá, Alto Rio Purus, nos municípios de Mâncio Lima e Porto Walter.

Entenda o programa

O Programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê a reorganização da oferta de novas vagas de graduação e residência médica, para qualificar a formação desses profissionais.

Veja a lista dos profissionais: