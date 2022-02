Celso Portiolli relembra tratamento contra o câncer: “Fiquei sem chão”

Celso Portiolli relembrou o tratamento contra o câncer na bexiga . O apresentador do SBT contou em dezembro de 2021 que havia sido diagnosticado com a doença, mas já estava se encaminhando para a fase final do tratamento. Nesta sexta-feira (25), ele lembrou como foi receber a notícia que estava com câncer e agradeceu ao médico que lhe acompanhou durante o tratamento.

“Quando fiquei sem chão, não sabia para aonde ir, para onde correr, ele me acolheu, acalmou meu coração, me deu esperança e sempre com a palavra cura para me dizer. Muito obrigado, Dr. Fernando Maluf, irmão que a vida me deu”, agradeceu o apresentador.

Portiolli anunciou que teve um câncer por meio de uma publicação no Instagram. O funcionário do SBT falou sobre o assunto publicamente apenas quando já havia removido o pólipo e já estava bem.

“Eu tive um câncer de bexiga que foi encontrado na fase mais precoce possível. Já é uma notícia boa, uma informação importante. E o tratamento, o que foi feito: foi feito um procedimento microscópico para remoção desse pólipo. E agora eu vou ter que fazer um tratamento intravesical, dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG”, disse na ocasião.