Concurso PM AC: projeto prevê aumento da idade para ingresso

O governador do Acre, Gladson Cameli, encaminhou para a Assembleia Legislativa (Aleac) um projeto de lei para aumento da idade máxima para ingresso na Polícia Militar de 30 para 32 anos.

O texto ainda retira a exigência do Bacharelado em Direito para os candidatos a oficiais militares. A proposta é que o requisito passe para formação superior em qualquer área.

Na sessão legislativa desta quarta-feira, 2, o deputado estadual Pedro Longo, líder no governo na Assembleia, pediu apoio dos demais parlamentares para aprovação do projeto no curto prazo.

A medida também é válida para o Corpo de Bombeiros do Estado. O mais recente edital para ingresso na corporação foi publicado em janeiro de 2022.

Ainda não há informações se, com a aprovação do PL, os requisitos do concurso serão modificados e pessoas com 32 anos poderão se inscrever. Tal posição deve ser passada após a sanção do projeto de lei.

O deputado Pedro Longo também anunciou a convocação de mais de 180 aprovados nos cadastros de reserva dos concursos para PM e Polícia Civil.

A informação foi passada após um parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) em resposta a um pedido do Executivo sobre as vacâncias.

“Um quantitativo que vai atender o conjunto daquele cadastro de reserva. A PGE entende que é possível a convocação desde as vacâncias de 2014. Uma luta travada por todos nós e pelo governo que resultou nessa conquista importante para esses jovens que terão seus sonhos realizados”, disse o parlamentar.

Último concurso PM AC foi realizado em 2018

O último concurso PM AC, promovido pela Polícia Militar do Acre, teve seu edital publicado em março de 2018. A uma oferta de 1.250 vagas para soldados.

Tais chances foram distribuídas em diversas áreas, e puderam participar candidatos com ensino médio ou médio/técnico completo.

Para quem finalizou o ensino médio foram 240 vagas. Dessas, 230 foram para soldado combatente, sendo 184 destinadas a homens e 46 a mulheres. As outras dez foram de soldado músico.

Enquanto para quem tinha o nível médio/técnico a oferta foi de dez vagas de soldado de saúde. Foram cinco oportunidades para técnicos de enfermagem e cinco para auxiliar de saúde bucal.

Tendo como referência o mês de publicação do edital, a remuneração do cargo chegava a R$3.319,12.

O valor era composto por adicionais de soldo de R$537,60; complemento de salário-mínimo de R$399,40; risco de vida de R$914,95; atividade integral de R$707,91; gratificação operacional de R$187,83 e alimentação de R$571,43.

A jornada de trabalho para todos os profissionais contratados era em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.