Bolsonaro diz que doença está sob controle e Bocalom envia mensagem: “Guerreiro e eterno presidente”

Em vídeo publicado em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (8), o ex-presidente Jair Bolsonaro tranquiliza seus eleitores e seguidores dizendo que está bem e que a doença que vem o atacando, está sob controle. Bolsonaro está hospitalizado desde segunda-feira (5), no Hospital Vila Nova Star, para tratar de um ataque de erisipela, uma infecção na pele causada por bactérias

O ex-presidente passou mal em Manaus (AM), durante visita à Capital amazonense, no último final de semana. Ele também alegou desconforto intestinal, como sequelas da facada no abdômen que sofreu em setembro de 2917, em Juiz de Fora (MF).

“Vossa Excelência é um guerreiro orgulho para nós! Deus vai continuar lhe dando vitórias Fraterno abraço, querido amigo e eterno presidente!”, comentou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Veja o vídeo: