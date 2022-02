Depois de mais de uma década de espera, servidores da Aleac ganham reposição salarial

“Nós aplicamos medidas de contenção fiscal para que tivéssemos a segurança financeira para conceder essa reposição. Tratamos com muita transparência esse processo dialogando com o sindicato e concedendo o que lhes é de direito”, comentou Nicolau.

O reajuste sobre o salário será pago já na folha de fevereiro, retroativo a janeiro. O presidente da Casa, Nicolau Junior lembrou que a concessão do valor só foi possível porque a mesa diretora implantou medidas de austeridade, enxugando a folha, cortando gastos e adequando o legislativo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje a ALEAC está bem abaixo do porcentual de gastos permitido com pagamento de pessoal.

