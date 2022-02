Em quadriciclo, Corpo de Bombeiros realizam resgate de vítima em ramal de Feijó

Nesta quinta-feira (17), o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) de Feijó recebeu uma solicitação de emergência do ramal Bom Futuro, por volta das 13h. De acordo com o CBMAC, o solicitante afirmou que um senhor teria sofrido um mal súbito e perdido a visão totalmente. Em seguida, uma equipe de bombeiros foi deslocada para realizar o atendimento.

Por se tratar de um ramal de difícil acesso, há 22km do perímetro urbano e com o volume de chuva no momento, foi necessário a utilização de um quadriciclo para realizar o atendimento. Apesar das dificuldades, a missão foi concluída e o paciente foi encaminhado para o Hospital Geral de Feijó, sob a responsabilidade da equipe plantonista.