Quadrilhas juninas campeãs do campeonato estadual se apresentam em arraial; FOTOS

As quadrilhas juninas campeãs do circuito junino do Arraial Cultural de 2024 realizaram as apresentações das campeãs na última noite de festa.

O podium da competição foi composto pela Matutos na Roça. Além das quadrilhas, houve premiações para rainha mirim, rainha diversidade, personagem em destaque, noiva junina, noivo junino, rainha caipira, rei capira e melhor marcadora.

As juninas campeãs foram, do quinto ao primeiro lugar, as seguintes: Escova Elétrica (R$ 4 mil), CL na Roça (R$ 5 mil), Matutos na Roça (R$ 6 mil), Sassaricano na Roça (R$ 7 mil) e a campeã Malucos na Roça (R$10 mil), que irá representar o estado do Acre no campeonato nacional de quadrilhas de 2024, na capital do pais, Brasília.

Depois do anuncio das premiações, o presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, destacou as ações do governador do estado do Acre, Gladson Cameli, em apoio à realização do evento.

“Estamos aqui pra celebrar o que é a cultura, estamos aqui desde a semana passada com muotos momentos maravilhosos, as maiores estrelas foram essas quadrilhas que deram um show pra essas arquibancadas cheias e só foi possivel montar esse palco maravilhoso com o incentivo e orientação dadas por ele”.

Veja fotos: