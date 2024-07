Gladson comemora sucesso de arraial e fala sobre 2025: “Valorizar o potencial da nossa gente”

O Arraial Cultural, um dos mais tradicionais do estado do Acre, encerrou neste domingo (21). O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, falou sobre o fechamento com chave de ouro.

Kinpara ressalta que as expectativas para o evento foram cumpridas e que se sente realizado por poder proporcionar um arraial como este para o público do estado.

“O arraial de 2023 já tinha sido um grande sucesso, este está sendo maior ainda”, ressaltou ele.

Ele ainda destacou a atuação da economia solidaria na festividade. “Este ano vamos superar os R$ 300 mil do outro ano, somente as premiações para as quadrilhas são R$ 150 mil”, reforçou ele.

O governador do estado, Gladson Cameli, também esteve presente no evento, e ressaltou o sucesso do evento.

“Estamos todos empenhados pra proporcionar eventos como esse, ano passado já foi um grande sucesso, esse ano está sendo melhor e no ano quem vem vai ser melhor ainda, não tenho dúvidas. Temos que valorizar o potencial do nosso público e da nossa gente”,destaca Cameli.

Por fim, Kinpara deu destaque ao impacto social da cultura. ” Eu digo sempre e repito, a educação salva vidas, a saúde salva vidas mas a cultura salva vidas também!”, enfatiza.

Cameli encerra convocando o público a participar da última noite do Arraial Cultural. “Todos os municípios vizinhos estão comentando sobre o nosso arraial, então vamos lá, vamos curtir que essa é nossa última noite”, brinca o governador.