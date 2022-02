Homem dá calote em sogra, cancela casamento e foge com moto da noiva

Katia Katerine Lourencio de Lima, de 26 anos, finalizava os preparativos para seu casamento quando, dias antes do “Dia do Sim”, seu noivo resolveu cancelar a união e fugiu com a moto dela. Kátia registrou ocorrência na Delegacia de Votorantim, em São Paulo, que investiga o caso.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que “a equipe da unidade está notificando as partes para que elas possam prestar declarações que auxiliem no esclarecimento dos fatos e que as diligências estão em andamento”.

O casamento seria realizado na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, mas Kátia foi abandonada seis dias antes por algumas dívidas que o rapaz havia feito.

“Ele simplesmente foi embora, sem falar aonde estava minha moto e falando que ia pra Minas Gerais onde o pai dele mora. Mas ele acabou nem indo. Estou me sentindo enganada, principalmente, e triste porque eu tinha planejado toda uma vida com ele”, disse, ao G1.

Cartão com limite estourado

O namoro começou em junho de 2021, após se conhecerem por meio de amigos em comum. Kátia chegou a trocar de emprego e deixou a carreira na área de segurança para atuar na área financeira com o ex-noivo.

Quando o noivado foi oficializado, em novembro passado, o homem sugeriu que eles comprassem móveis para a futura casa, só que com os cartões de crédito dela.