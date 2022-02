A cantora saiu em defesa da esposa e “desconvidou” Boninho, diretor do programa, do evento de lançamento de seu novo álbum, Numanice. Em um vídeo publicado no Twitter, Lud mostra o nome de Boninho riscado da lista.

Boninho brincou com a situação e postou um vídeo em que um boneco aparece regando um vaso de planta. “A casa do @bbb tem gramado sintético mas as plantas a gente rega dia sim dia não”, escreveu ele. No vídeo, ainda estava escrito: “Eu tentando animar a Ludmilla para o próximo The Voice+”.

“Isso, big boss, continua regando porque planta regada nasce flor. E já já ela vem aiiii”, disparou a cantora.