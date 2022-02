Márcia Bittar surge como nova opção de vice de Gladson e PL pode embarcar na base do Governo a qualquer momento

Muita informação a ser digerida de todas as reuniões que aconteceram em Brasília. Vou tentar explicar tudo por partes. No âmbito do Progressistas, ficou mais claro do que nunca que a pré-candidatura de Mailza Gomes (PP-AC) tem a benção de quem quer que seja dentro da legenda na Capital Federal. Pelo visto, não ir para a campanha disputando a única vaga do Senado não é opção.

O problema é que há, pelo Governo Federal, na pessoa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) outro nome que passa, prioritariamente, pela benção do presidente Jair Bolsonaro: o da professora Márcia Bittar. Flávio praticamente desenhou.

No meio desse imbróglio, um popular Gladson Cameli (PP-AC) tem uma equação a resolver: quer o apoio do partido que o abriga hoje e quer também cumprir a cartilha desenhada por Bolsonaro e abraçar um nome que já tem dezenas de partidos em sua base de apoio.

Uma luz no fim do túnel seria abrigar Márcia Bittar como vice-governadora. Se assim ela quiser. As conversas existem e quem me confirmou não mente. Resta saber se Márcia nessa posição agrada a Presidência da República, e o projeto de Bolsonaro em ter uma base maior e mais qualificada no Senado não fica comprometido com o nome da pré-candidata sendo riscado dessa posição.

A equação está difícil. E olha que ainda nem citei os nomes de Alan Rick, Jéssica Sales e Vanda Milani. Boa sorte, governador.

PL

Uma fonte me contou que o Partido Liberal pode apoiar a reeleição de Gladson Cameli. Conversas que aconteceram a nível Brasília teriam esse desfecho. Se isso acontecer, a candidatura de Mara Rocha a uma cadeira majoritária está comprometida. Viria a deputada federal, ‘e se quisesse’, diz uma fonte.

PL²

Sérgio Bayun, presidente regional do partido, não quis falar sobre o assunto, mas a deputada Mara Rocha me respondeu de pronto. Eis o seu posicionamento: “Não tenho conhecimento dessa informação. Sabemos das investidas do senador Bittar para tomar a sigla que hoje está no nosso comando. Mesmo com as investidas do senador Bittar e sua esposa Márcia Bittar, estamos confiando na palavra do presidente do PL Nacional Valdemar da Costa Neto”.

Mara não sabe

A deputada Mara não sabe, mas o senador Marcio Bittar e sua esposa, pré-candidata Marcia Bittar, nem possuem conhecimento dessa informação. Vão tomar agora, com esta publicação. A investida veio através de outro interessado.

Major Rocha

Aproveitei a oportunidade de conversar com a deputada e perguntei se tudo corre bem com seu irmão, o vice-governador Wherles Rocha: “Sim. Graças a Deus ele está muito bem”. Ele recebeu alta recentemente, após passar por um momento delicado na sua saúde. Que continue se recuperando da melhor forma possível.

Janela partidária

A deputada evitou falar sobre as eleições. Deve esperar a janela partidária para se posicionar sem correr riscos. Está certa. Resumiu-se a dizer que acha pouco provável ‘o PL, partido do presidente Bolsonaro, apoiar esse governo’.

Pressionado

Gladson foi pressionado de todos os lados em Brasília. Mas isso não o fragiliza. Todo mundo quer seu apoio. Isso o qualifica, na verdade. Mas tem uma equação a resolver e, quanto mais o tempo passa, mas irresoluta fica. O tempo não é o melhor remédio nesse caso, governador.

Disputado

Com Márcia Bittar sendo cogitada para a vaga de vice, o governador mostra que a equação pode ficar ainda mais difícil: a cadeira é uma só, assim como a do Senado. Não existe chapa, hoje, mais disputada no Acre. Mas perguntar não ofende: o governador vai esperar aparecer mais postulantes às vagas?

Disputado²

Pela cadeira do Senado da República na chapa de Gladson, estão no páreo: Mailza Gomes (PP-AC), Márcia Bittar (sem partido), Alan Rick (UB-AC), Vanda Milani (SD-AC) e Jéssica Sales (MDB-AC). Para a cadeira de vice, alguns dos nomes que já foram ventilados: Alysson Bestene, Socorro Neri, Flaviano Melo, Michelle Melo, e agora Márcia Bittar.

Base de governo

A Frente Popular do Acre passou 20 anos no poder. E não foi só porque os titulares das vagas majoritárias eram muito bons. Foi porque souberam dividir o bolo entre uma frente ampla de partidos que compartilhou o poder. Ainda não completaram nem quatro anos para o final do primeiro mandato de Gladson, e a impressão que tenho é a de que estamos em um aniversário de uma cidade, um grande bolo foi feito e os convidados atacaram tudo. Com as mãos.

Marcio Bittar

Em agenda no Acre, o senador Marcio Bittar afastou de vez as especulações de um rompimento com a base do governo, anunciou mais milhões em emendas e ironizou os oposicionistas: “Entrem na fila”. O ‘homem do dinheiro’, como é chamado nos bastidores, tem décadas de vida política. Não vai ser uma corrente de WhatsApp que vai o abalar.

James Gomes

“Não declare que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado”. Diretamente dos stories do ex-prefeito James Gomes.

James Gomes²

James quer ir para a Aleac com o apoio de Mazinho Serafim e não será surpresa para ninguém se anunciar apoio a Petecão para o Governo. Tem conversado com uma infinidade de lideranças que possuem meia dúzia de votos. Deve ser adepto àquela máxima de que, de grão em grão, a galinha enche o papo. Boa sorte.

Treinando

Um comentário da pré-candidata ao Senado Márcia Bittar, durante pronunciamento na Câmara de Rio Branco pegou todos de surpresa: “Já estou treinando para quando for à tribuna do Senado”. Quem fala assim não é gago.

Conversa com Gladson

– Governador, é verdade que o PL pode aterrissar na sua base a qualquer momento?

– Não tô sabendo disso não.

– E essa história de Márcia Bittar cogitada para ser sua vice?

– Rapaz, ‘vamo’ conversar com mais calma depois? Senão tu vai me fazer perder o voo (risos).

Fim da ligação.