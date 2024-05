Mascarada, Madonna canta em ensaio no palco de show em Copacabana; veja vídeo

Em “Live to Tell”, foi possível ver no palco as projeções em homenagens a Betinho e Cazuza – esse momento do show vai lembrar vítimas da Aids. Neste momento, durante sua performance, foi possível ver também que a cantora chega a cantar deitada em uma espécie de banco.

Antes, já tinham subido ao palco a cantora brasileira Pabllo Vittar, além de bailarinos e filhos da cantora. No fim do ensaio de Madonna, Pabllo voltou ao palco para ensaiar com a americana e as duas chegaram a se abraçar.

Sob forte calor, a cantora tirou a máscara em alguns momentos para falar com sua equipe.