Mulher que tomava chá para emagrecer aguarda por transplante de fígado

Uma mulher acostumada a beber um chá emagrecedor de 50 ervas, incluindo chá verde, carqueja e mata verde desenvolveu uma hepatite fulminante e agora aguarda por um transplante de fígado no Hospital das Clínicas de São Paulo. O alerta foi dado em uma rede social por uma médica gastroenterologista da unidade de saúde que assumiu o caso. Ela chama a atenção da sociedade sobre os riscos de ingerir chás emagrecedores.

Liliana Ducatti Lopes é médica cirurgiã com especialização em aparelho digestivo e realiza transplantes de fígado e outros órgãos. Conforme a doutora, a paciente desenvolveu a grave doença após beber os chás.No vídeo publicado no Instagram, a profissional disse que na literatura médica há casos semelhantes ao da paciente, que não tinha problema de saúde e acabou desenvolvendo uma falência aguda do fígado gravíssima.

Ainda conforme a médica, em casos semelhantes, a primeira coisa a se fazer é investigar a causa.

