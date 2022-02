Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva em Sena

Na manhã desta sexta-feira, 18, a Polícia Civil prendeu preventivamente, em Sena Madureira, R. N. de S. M. de 28 anos de idade, por descumprimento de medida protetiva.

A prisão foi efetuada pela polícia Civil em Sena Madureira, no bairro da Pista, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida em favor da sua ex-companheira.

As ações de combate à criminalidade e violência contra a mulher irão se intensificar em todo o estado do Acre em atenção à Operação Resguardo, de cunho nacional, cujo objeto é coibir toda e qualquer pratica de violência contra a mulher. A Operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com o apoio de outros órgãos.