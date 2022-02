Prefeitura de Rio Branco colabora com exibição de curtas-metragens no Centro Cultural Dona Neném Sombra

A Prefeitura de Rio Branco, pro meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e o Centro Cultural Dona Neném Sombra, em parceria com a MultiversoAC, exibirá, neste domingo, 20, às 18h, os curtas-metragens TimerMan e Guardiões do Poder, do gênero Tokusatsu Nacional.

O gênero é baseado em produções feitas por pessoas fãs de heróis Japoneses de maneira artesanalmente que, com a extinção da TV Manchete, decidiram colocar a sua criatividade na criação de heróis brasileiros, porém inserindo o velho e o bom estilo Tokusatsu (filme de ação estilo japonês) em suas produções.

O Coordenador do Centro, Washington Guerra, convida todos para a exibição. “Fico feliz de estar com a Multiversoac nessa parceria, levando cultura Nerd, Otakus, Mangá e Anime para nossos moradores do bairro Quinze, adjacências e para toda Rio Branco. Todos estão convidados a assistir esses dois curtas que iremos disponibilizar no Centro Cultural”.

O criador e responsável pelo MultiversoAc, Francisco Moreira, destaca a atuação da gestão para levar cultura à comunidade. “Acho muito interessante e louvável o que o Centro Cultural está fazendo para disponibilizar o espaço para a comunidade, pois, através disso, nós que produzimos cultura dentro do município, podemos levar coisas interessantes para as crianças, adolescentes e até mesmo os adultos”, pontua Francisco.

Programação:

Data e Horário: 20/02 (Domingo), às 18h

Endereço: Rua 16 de Outubro, N° 653, Bairro Quinze

Sinopses:

– TimerMan: Em um futuro distante, o planeta Terra é invadido por conquistadores do espaço. Ao serem derrotados, os invasores tentam voltar no tempo e conquistar a Terra no passado.

– Guardiões do Poder: Rastreando uma energia poderosa e em busca de vingança, o vilão Névoa Negra enfrenta os guardiões numa batalha brutal.