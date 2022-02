Saiba que horas começa o BBB22 nesta quarta-feira

Bárbara Heck foi a quarta eliminada da 22ª edição do Big Brother Brasil. Após ser puxada por Arthur na dinâmica do Paredão, a sister recebeu 86,02% dos votos e precisou deixar a casa mais vigiada do país. Além do ator, Bárbara também disputou a permanência no programa com a manicure Natália- Reprodução/ Instagram

Com 76,18% dos votos, a participante do Camarote deixa a competição pelo prêmio de R$1,5 milhão do reality. Dentro do jogo, a esposa de Ludmilla não encantou. Esteve muito próxima dos participantes do quarto lollipop, mas faltou atitude dentro do jogo. O único momento de brilho foi quando atendeu o Big Fone e indicou Gustavo para o Paredão em que foi eliminada.