“Saudade da risada e da voz dela”, lamenta mãe de Eliza Samudio

No dia em que Eliza Samudio completaria 37 anos, Sônia Moura compartilhou suas lembranças e sua tristeza com a morte da filha.

“Saudade da risada e da voz dela. O que mais me entristece é que o sonho dela, que era a maternidade, foi tirado tão cedo”, afirmou, em conversa com o g1 MS.

Sônia contou que, na adolescência, os pensamentos de Eliza se dividiam entre o sonho de ser modelo e a habilidade esportiva. “Ela jogava na escola como goleira, era mais por brincadeira, mas ela gostava muito de jogar. Se ela tivesse seguido a carreira, poderia estar na Seleção Brasileira, porque talento ela tinha, mas ela preferiu seguir por outro caminho, decidiu ser modelo”, relata.

Eliza Samudio desapareceu em 2010. Seu corpo nunca foi encontrado. A jovem tinha 25 anos e era mãe do filho recém-nascido do goleiro Bruno. Na época, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade.

Em 2013, o atleta foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo mando e homicídio de Eliza. Atualmente, ele cumpre a pena em regime aberto.