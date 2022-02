Simone reflete sobre a vida em single, ‘Haja terapia’, do primeiro álbum em nove anos

“Encontrei a metáfora mais clara que hoje me caberia”, canta a Cigarra em outro verso da música que anuncia o esperado álbum gravado por Simone em estúdio, em 2021, sob a direção artística de Zélia Duncan na produção. A música foi lançada em disco no ano passado pelo próprio Juliano Holanda, em gravação do terceiro álbum do artista, Por onde as casas andam em silêncio (2021).