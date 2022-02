Solteiro, Lipe Ribeiro faz revelação sobre as suas ex-namoradas famosas

Lipe Ribeiro fala de envolvimento com Anitta e Viih Tube

Ainda na entrevista, o influenciador comentou sobre o seu envolvimento com Anitta e Viih Tube. Lipe disse que a cantora e a influencer o ajudaram com o trabalho nas redes sociais:

“Anitta me ajudou como pessoa. Eu tinha acabado de terminar e ela foi sensacional em minha vida. Me acrescentou muito, assim como a Vitória [Viih Tube]. São duas pessoas que trabalham no meio há muito tempo e, conversando, me ajudaram muito”.