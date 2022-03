Ex-BBB Jade Picon analisa postura no jogo e na vida, privilégios e fala como administra seus milhões

Quanto vale uma hora com Jade Picon? Durante exatos 60 minutos e 49 segundos, a influenciadora digital, empresária e, agora, ex-participante do “Big Brother Brasil 22” respondeu a seis dezenas de perguntas da Canal Extra. Praticamente um minuto de atenção dada a cada questionamento. Considerando-se que 15 segundos (o tempo de um story) da paulistana de 20 anos, com mais de 30 milhões de seguidores (somados todos os seus perfis em redes sociais), custam R$ 162 mil — segundo projeção do editor-chefe internacional da Rock Content e consultor de marketing digital Ivan de Souza —, é possível dizer que esta é uma entrevista de (R$ 38,8) milhões. Isso, sem contar as duas horas em que a milionária se preparou e posou para as fotos desta reportagem (veja fotogaleria acima)… Muito além do universo de números que a rodeiam, a bela que se revelou uma fera em 50 dias de jogo no reality show da TV Globo abre, aqui, sentimentos do pré, do durante e do pós-confinamento.

1. Você era telespectadora assídua do “BBB” antes de se tornar parte dele?

Eu assistia quando era mais nova, achava demais! Olhava as provas e falava: “Meu Deus do céu, é meu sonho participar disso!”. As edições que mais acompanhei foram as duas últimas. Fui convidada, inclusive, para a de 2020, mas não fui, e fiquei de olho. É muito, muito diferente assistir e estar lá dentro.

2. Qual ex-participante chamou mais sua atenção e mereceu sua torcida?

Boa pergunta… Falar que gostei da Juliette é muito óbvio. A conheci numa premiação, em que ela ganhou como Mulher do Ano, muito merecidamente. Ela é especial, forte. Camilla (de Lucas) também arrasou! E Gil (do Vigor), que eu também pude conhecer pessoalmente, é uma pessoa muito especial. Do “BBB 20”, acompanhei a trajetória da Manu (Gavassi) e da Rafa (Kalimann)… Adorei a amizade das duas lá dentro, foi bem interessante para uma primeira edição com Camarote. Esses me marcaram.

3. Ao aceitar participar do “BBB 22”, você visava ficar famosa também fora da internet?

Minha meta principal ao entrar no “Big Brother Brasil” era sair da minha zona de conforto. Eu chamo de “a viagem pra fora da bolha”. Lá dentro, você sente coisas e passa por situações que nunca viveria aqui fora. Eu queria me descobrir, aprender. Vocês acompanharam os meus aprendizados lá dentro da casa… Por eu vir do universo da internet, estava acostumada a um público nichado. Muitas pessoas me seguiam, me acompanhavam… Mas não o Brasil inteiro. Não tem como você agradar a todo mundo, né?

Confira a entrevista completa em Extra, clicando AQUI.