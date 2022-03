Andirá busca a primeira vitória para continuar vivo

Com apenas um ponto ganho e remotas chances de avançar para o returno do Campeonato Acreano 2022, o Andirá faz nesta quarta-feira (23) sua despedida do primeiro turno da competição. O adversário será o São Francisco, às 17h, no estádio Florestão.

O técnico andiraense João Paulo Lourenço pretende aproveitar o entrosamento do time que vem atuando no estadual e não deve realizar modificações para encarar o time católico. Com isso, a formação do Morcego deve ser a seguinte formação: Wanderson; Náuas, Ricardo, João Vitor, Eric; Rodrigo, Neto, Marllon, Moeda, Robinho e Luiz.

Na tabela de classificação o Andirá é o quarto colocado. O time morcegueiro para continuar vivo na competição precisa vencer o São Francisco e ainda torcer por uma derrota do clube católico para o Independência no fechamento da última rodada. Com isso, as três equipes terminariam o turno em disputa na terceira posição e a vaga seria decidida no saldo de gols.