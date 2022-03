Anitta bate recorde no Spotify e comemora: ‘Feliz e grata. Para sempre’

O mundo está envolvido! Depois de entrar para o TOP 50 do Spotify, a cantora Anitta chegou ao topo do ranking, ocupando a 9ª posição na tarde de hoje com a música “Envolver”, lançada há quatro meses. A canção tem, até esta tarde, mais de 2,5 milhões de streams. Com essa marca, a artista se torna a primeira brasileira a estar entre as dez músicas mais ouvidas do mundo da plataforma de streaming.

No sábado passado (12), a música já estava na 48ª colocação, uma conquista que vem logo após o sucesso dos vídeos de challenge promovidos no TikTok – o que impulsionou ainda mais a performance da faixa. A dança ficou conhecida nos países vizinhos como “El Paso de Anitta” (o passo da Anitta, em tradução livre) e gerou vídeos de diversas partes do mundo.

A cantora se pronunciou por uma postagem feita em seu Instagram:

“Hoje acordei com muita ressaca e vi meu celular estourando com mais mensagens do que quando é natal. Eu mesma não sou de paradas e números porque sei o quão difícil é o desafio que decidi enfrentar na minha vida. Cantar em tantas línguas, começar tudo de novo do zero depois que eu já tinha passado por todo o processo de ser grande no meu enorme país. Tentar quebrar as regras e os muros para mostrar ao meu país que não é IMPOSSÍVEL para os brasileiros, (como estamos muito acostumados a ouvir)”, declarou a cantora.

Anitta continuou. “Quer dizer, é muito. Leva tempo, paciência, persistência. Os gráficos e os números podem nos fazer sentir como se estivéssemos perdendo, mesmo quando não estamos. Mas dessa vez eu sinto que se eu não falasse sobre isso, os brasileiros iriam me matar porque eles estão transformando esse dia em feriado por lá”, brincou a cantora.

Nas redes sociais, fãs e amigos da cantora celebraram o feito, tornando o nome dela um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta tarde.

Anitta fez o lançamento da canção em novembro passado como grande aposta para ganhar espaço no mercado latino.

“Essa música estava guardadinha e resolvi lançar com foco no mercado latino, mas tenho certeza que todos vão curtir”, revelou Anitta, em comunicado enviado à imprensa na época do lançamento da canção.

A canção foi escrita por Anitta, Julio Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo, José Carlos Cruz e produzida por Jean Rodriguez e Lenny Tavares. Já o videoclipe foi dirigido pela cantora e contou com produção de Harold Jimenez.

Ela já havia alcançado o TOP 50 do Spotify anteriormente com as músicas “Downtown” e “Vai Malandra”, em 2017.