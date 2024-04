Reportagem sobre freira acreana jogadora de futebol ganha prêmio internacional; confira

Uma reportagem exibida no programa Esporte Espetacular, sobre uma freira acreana, jogadora de futebol, venceu o prêmio International Sports Press Association (AIPS Awards) 2023, um dos prêmios mais importantes do mundo na imprensa esportiva.

A reportagem intitulada “Irmã Isabela” venceu na categoria de vídeo em curta-metragem. A matéria conta a história de uma freira, que nasceu na cidade de Rodrigues Alves.

Ela começou a jogar futebol aos cinco anos com os irmãos e primos, e mesmo após se tornar freira, no ano de 2017, irmã Isabela, que é fã de Cristiano Ronaldo e Marta continuou a praticar o esporte. “Futebol faz parte da minha vida”, revela.

Isabela concilia a vivência religiosa no convento com sua paixão pelo futebol, como atacante.

“Eu trabalhei como vendedora mas sempre tirava um tempo para ajudar minha igreja. As irmãs vendo meus trabalho me chamaram para fazer essa experiência, e em 2017 eu aceitei essa experiência de entrar para a vida religiosa”, conta.

A reportagem é de autoria do produtor Gustavo Rotstein, do repórter Kiko Menezes, do repórter cinematográfico Edu Bernardes e dos editores Matheus Guaresi e Alexandre Buri. O prêmio conquistado pelo trabalho foi anunciado na última segunda-feira (29), na cidade de Santa Susana, na Espanha.

O prêmio teve a inscrição de 1887 reportagens, de 140 países, inscritas em todas as categorias. A AIPS foi criado em 1924 durante os Jogos olímpicos de Paris e conta com integrantes de 161 países. Confira a reportagem completa na página do Globo Esporte.