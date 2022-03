Ao ContilNet, Rocha diz que Mazinho deve explicações sobre apoio a Gladson: “Vida política exige coerência”

De malas prontas para o MDB, o vice-governador Wherles Rocha conversou nesta terça-feira (15) com o ContilNet para falar à respeito dos últimos acontecimentos políticos, incluindo o novo partido dele e de sua irmã, deputada federal Mara Rocha, e a saída de Mazinho Serafim e grande trupe.

SAIBA MAIS: Após conversa com Bittar, Mazinho decide sair do MDB; Roberto Duarte, Meire, Tanízio e Tamir Sá vão junto

“Estamos entrando em um partido que preza pela liberdade. Não entramos impondo nada. Quando iniciamos as conversas para ingresso, sabíamos de sua situação [da legenda]. Sabíamos da pré-candidatura do vereador Emerson Jarude, que aliás é um excelente quadro e com chances reais de crescimento na política. Quando vejo sua atuação, me identifico, à época que eu era deputado”.

Sobre Mazinho Serafim, Rocha afirma ser amigo do prefeito de Sena Madureira, mas que ‘vida política exige coerência’. “Veja bem: eu e o Mazinho somos amigos, mas quem deve explicações sobre isso é o Mazinho. Eu tenho minhas divergências com o governador, e elas começaram quando não concordei com os casos de corrupção que denunciei e, logo em seguida, com a entrada de adversários no grupo. Não é um desafeto pessoal. O governador e Mazinho têm desavenças pessoais”.

VEJA TAMBÉM: “Não acredito”, diz Petecão ao receber notícia de apoio de Mazinho a Gladson

Com relação ao seu provável destino, o PL, o vice-governador diz que Mazinho precisa saber o que é melhor para si. “Ele tem que procurar o caminho dele, o que acha ser melhor para si”.