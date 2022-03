Após caso de Paulinha Abelha, Anvisa expõe lista com medicamentos emagrecedores proibidos; confira

Mais de 100 emagrecedores apareceram na lista da Anvisa, como Caveirinha Pink, Celulite Sense Off, Duromax, Elixir Da Vida, Emagfit, Emagil Fit, Lida Daidaihua, Lipo Da Dona, Lipo Fit, Lipo Fite Pro-Max, Lipodiet Blue Emagry, Lipodiet Nivel 4, Pratic Line, Redutize, Redutrol e Relax Caps. As informações são do site NaTelinha, do UOL.

Lista de emagrecedores proibidos pela Anvisa