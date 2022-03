Band investiga vazamento de entrevista com morador de rua que fez sexo com mulher casada

Um trecho de uma entrevista da Band em que o morador de rua Givaldo Alves, de 48 anos, relata com riqueza de detalhes a relação sexual que teve com uma mulher casada, no Distrito Federal, na última semana, vazou nas redes sociais. Em comunicado enviado à imprensa, a emissora esclareceu que o conteúdo não foi ao ar na televisão e que abriu um processo de investigação para descobrir o responsável pelo vazamento.

“Diante da repercussão do vídeo que circula na internet de uma entrevista do morador de rua que foi espancado por um personal trainer que o acusa de ter abusado sexualmente de sua esposa, a Band esclarece que essa entrevista não foi ao ar. Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal-intencionada”, diz a nota.

