Barco naufraga em correnteza do Rio Iaco, em Sena, com idosos e criança; VÍDEO

Uma embarcação que conduzia sete pessoas pelo Rio Iaco naufragou na última quinta-feira (24), por volta das 17h30. Segundo consta, o alagamento se deu na altura da comunidade Mariomba e foi provocado por uma correnteza.

Os ocupantes do batelão, entre eles dois idosos e uma criança, tinham vindo para a zona urbana de Sena Madureira fazer compras e perderam absolutamente tudo. Apesar disso, todos conseguiram sobreviver.

Os ribeirinhos moram no Seringal Amapá, alto Rio Iaco, distante mais de quatro dias de viagem do porto de Sena Madureira. Eles haviam comprado a mercadoria em “grosso” para passar o restante do ano. O prejuízo total está em torno de 60 mil reais.

Agora, em razão de terem perdido tudo, estão pedindo ajuda às pessoas de bom coração. O telefone para entrar em contato: (68) 99920 3567.

Jakson Santos de Freitas, 29 anos, estava dentro do batelão e, em entrevista ao ContilNet, prestou mais detalhes a respeito do acidente fluvial.