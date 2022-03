Caixa-preta de avião que caiu na China é encontrada nesta quarta-feira; veja imagem

A aeronave tem duas caixas-pretas. Uma delas registra os dados do voo e a outra, o diálogo entre a cabine e a torre.

O avião, com 132 pessoas a bordo, entre elas nove tripulantes, caiu em Guangxi, uma região montanhosa no sul da China, após uma descida misteriosa na vertical. Nenhum sobrevivente foi encontrado no local das buscas. Autoridades disseram que o estado da aeronave, que se desintegrou na queda, deve complicar muito as investigações sobre a causa do acidente. O choque do avião com o solo provocou um incêndio na área da queda.