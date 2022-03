Camila Loures “coleciona” mansões pelo Brasil: conheça cada uma delas

Apresentadora do PodCats ao lado de Virginia Fonseca, a youtuber conta com quatro imóveis que impressionam pelo tamanho

Em 2020, a youtuber comprou uma mansão apenas para gravar os vídeos do canal. Além do escritório, a casa conta com piscina com hidromassagem, cinema, boate e banheiros luxuosos.

A nova compra foi realizada em Alphaville, um condomínio de luxo da grande São Paulo. O local conta com área de lazer, jardim interno com lareira e sauna a vapor, quatro suítes, área gourmet e elevador conectando os andares.

Camila Loures , apresentadora do PodCats ao lado de Virginia Fonseca, tem 27 anos de idade e comprou sua quarta mansão no Brasil, agora em São Paulo . A youtuber tem outros três imóveis em Belo Horizonte, que também impressionam pelo tamanho.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!