Coluna da Kelly traz cliques do torneio de inauguração das quadras de Beach Tennis da AABB

B-DAY

Já em mãos desta colunista o convite para o aniversário da empresária Claudia Nogueira que acontece no sábado (2) com uma bela festa em seu restaurante.

ITALIA

O empresário Agacis Lima em recente viagem a Itália onde participou da maior feira de sorvete do mundo em Rimini – Itália.

LOLLAPALOOZA

O Lollapalooza 2022 aconteceu depois de duas edições canceladas durante os dias 25, 26 e 27 de março com um publico de mais de 300 mil pessoas, um verdadeiro sucesso! O acreano Thiago Drudi prestigiou o evento.

ESPORTE

O Professor de Boxe Olímpico Roger Coelho vem realizando trabalho voluntário a adolescentes e adultos que não tem condições de pagar mas que veem no esporte um futuro e qualidade de vida. O esporte transforma e breve Roger Coelho pretende transformar em um projeto abrangendo mais pessoas.

JÉSSICA SALES

A deputada federal Jéssica Sales retorna ao Acre no sábado (2) após seu tratamento. Além de brilhante parlamentar, um carisma sem igual, durante todo seu tratamento Jéssica Sales demostrou muita fé e garra a todos.

PIPA

A coluna registra as férias do advogado, Marcio Moreira curtindo as praias do nordeste. Na foto Marcio em Pipa – RN

LANÇAMENTO

No dia 23, o Grupo Banho de Cheiro ofereceu no Espaço do Revendedor um coquetel para a imprensa e para revendedores da marca para celebrar a chegada da O.U.I Paris, a nova marca do Grupo Boticário. Empresa francesa de alta perfumaria, O.U.I é a abreviatura de “Original. Unique. Individuel”, inspirada no savoir faire (saber fazer) da França, liderado por experts franceses, como perfumistas, diretores olfativos e designers. Os produtos são vendidos somente através de revendedores da marca. Vejam quem esteve por lá!

STUDIO BRONZE

Arrase com um belo bronze em apenas 30 minutos e sem precisar do sol. Marque logo seu horário. Contato: 98401-1458/97400-6627

CLINICA CORPUS

A promoção do mês da mulher vai até o dia 2 de abril no sábado, então aproveite e marque o seu procedimento. Você realiza dois procedimentos faciais ou dois procedimentos corporais pelo valor de apenas 150 reais.

Facial – Limpeza de pele + Lamipeel ou peeling diamante

Corporal – Drenagem linfática +SPADetox ou corpus slim

Não perca tempo e marque sua avaliação 3223-6316/999271511

FINAL CARIOCA

O Plano B hoje transmite o primeiro jogo da final do carioca entre Flamengo e Fluminense com entrada gratuita e com muito samba com Brunno9 Damasceno. HALYNE LESSA

Atenção Epitaciolândia e Brasileia a micropigmentadora Halyne Lessa atenderá nesse final de semana deixando a mulherada e os homens mais bonitos. Já agende seu horário: 99987- 3481.

BEACH TENNIS

A Associação Atlética Banco do Brasil inaugurou na quinta-feira (24) quatro quadras de Beach Tênis com inicio do torneio e a grande final no domingo (28). Também terá aula as terças e quintas-feiras, a aula de Beach Tênis queima cerca de 600 calorias por hora, fortalece as pernas, pois os esforços que se faz ao correr na areia é bem maior.

Os campeões:

Dupla Masculina B – 2° Fase

Murilo Dias

Vitor Araujo

Dupla Masculina C

Rodrigo Freitas

Narciso Junior

Dupla Feminina C

Maria Paula Mortari

Priscila Rocha Lopes

Dupla Masculino SUB 15

João Leitão

Alexandre Pejon

Dupla Mista

Miguel Freitas

Nathalie Freitas

Dupla Mista C

Larissa Melo

Ernest Venâncio

GLAMOUR

No glamour dessa semana a funcionária do Tribunal de Justiça, Patrícia Xavier prestigiando a ópera “ As Bodas de Fígaro” no Teatro da Paz.