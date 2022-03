Como seria Ayrton Senna aos 62 anos? Artista revela e foto surpreende

O artista digital Hidreley Dião homenageou Ayrton Senna, que completaria 62 anos na segunda-feira.

Utilizando os recursos da inteligência artificial, o paulista simulou como seria o rosto do tricampeão da Fórmula 1 agora. Dião, recentemente, fez o mesmo trabalho com outros famosos, como os integrantes dos Mamonas Assassinas.

No Instagram, o artista publicou a arte e um vídeo de sua versão de Senna cantando a música “The Best”, interpretada por Tina Turner.

“Hoje, dia 21 de março, ele [Senna] estaria fazendo 62 anos. Para homenageá-lo, quis ver como ele estaria hoje e fiz um vidinho dele dublando sua música favorita, ‘The Best’, da Tina Turner. Certa vez, no Esporte Espetacular, ele disse que ia para os treinos com o volume no último em seu carro cantando junto essa música”, escreveu Hidreley.