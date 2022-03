Concurso Polícia Civil: 7 editais que devem sair até junho de 2022

O ano de 2022 reserva oportunidades para diversos seguimentos. Um dos certames mais procurados é o concurso Polícia Civil.

Nesta matéria, foi reunido os principais editais que estão com publicação prevista até o mês de junho. Confira abaixo:

Concurso Polícia Civil: previstos

PC MG Administrativo: Está em andamento a contratação de banca organizadora para o concurso PC MG Administrativo. A expectativa é que sejam oferecidas 65 vagas distribuídas para o cargo de Analista da Polícia Civil e para Técnico Assistente da Polícia Civil (nível médio).

Concurso PC RO: com a banca já definida, tendo o Cebraspe como organizador, o concurso PC RO está com edital previsto para ser publicado entre os meses de abril e maio. Ao todo, estão previstas 270 vagas para cargos de Delegado, Médico Legista, Agente, Escrivão, Papiloscopista e Técnico em Necropsia.

Concurso PC RR: outro edital aguardado é para a Polícia Civil de Roraima, que pode sair a qualquer momento! A banca responsável pela organização é a Vunesp e a expectativa é que sejam ofertadas 175 vagas em diversos cargos. Salários podem chegar a R$ 18 mil.

Concurso PC BA: o edital do concurso PC BA está iminente após o extrato de contrato com a banca IBFC ser divulgado. Ao todo, estão sendo esperadas 1 mil vagas para cargos de Delegado, Investigador e Escrivão. Salários podem chegar a R$ 11 mil.

Concurso PC GO: a nova seleção para a Polícia Civil do estado de Goiás é aguardada ainda para o primeiro semestre de 2022. Serão 864 vagas distribuídas entre os cargos de Delegado, Papiloscopista, Agente e Escrivão. A banca responsável está definida e a organização ficará a cargo do Instituto AOCP.

Concurso PC PI: o Secretário de Segurança Pública do Piauí, coronel Rubens Pereira, confirmou que O certame já foi autorizado e está com a comissão formada para publicação de novo edital. Além das vagas para Escrivão, serão disponibilizadas, também, vagas para a área administrativa, nos cargos de Agente Técnico de Serviço e Agente Superior de Serviço.

Concurso PC TO: com a formação da comissão responsável, o concurso PC TO é aguardado para breve. Agora, o processo segue para fase de escolha de banca organizadora e publicação de edital. A expectativa é que sejam disponibilizadas em torno de 332 vagas em diversos cargos.

Concurso PC RS: a diretora da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegada Nadini Tagliari Farias Anflor, comentou sobre a expectativa de realização de um novo edital ainda em 2022. O novo certame deve ofertar vagas para os cargos de Delegado, Escrivão e Inspetor.