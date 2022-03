Concurso Telebras: resultado final em junho; veja o cronograma

Os candidatos do concurso Telebras devem se atentar para as datas das próximas etapas de seleção. Isso porque, o cronograma das atividades já está disponível para consulta no site do Cebraspe , organizador.

De acordo com o documento, a seleção tem resultado final programado para sair até o fim do mês de junho, no dia 28. Portanto, o concurso deve ser finalizado ainda no primeiro semestre de 2022.

No entanto, a próxima etapa programada para ocorrer é a avaliação biopsicossocial no dia 1° de maio. O resultado preliminar desta fase está previsto para o dia 10 do mesmo mês.

Já a divulgação do edital de resultado final na avaliação biopsicossocial e de convocação para o procedimento de heteroidentificação será no dia 19 de maio, conforme o comunicado.

O procedimento de heteroidentificação tem data agendada para o dia 22 de maio. Já a divulgação do edital de resultado provisório desta etapa no dia 31 do mesmo mês.

Resultado final do concurso Telebras está previsto para junho

As etapas finais do concurso Telebras serão realizadas até o fim de junho. A primeira delas é a divulgação do edital de resultado final no procedimento de heteroidentificação e de convocação para o envio de documentação para o desempate de notas, caso haja.

Esta fase será realizada no dia 9 de junho. A documentação para os desempates deverá ser enviada entre as 10h do dia 10 de junho e 18h do dia 11, no horário oficial de Brasília/DF.

O edital de resultado provisório no desempate de notas será divulgado no dia 20 de junho. Já o edital de resultado final no desempate de notas e do resultado final no concurso serão divulgados no dia 28 de junho.

Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será homologado e ficará válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Concurso Telebras oferece 1.182 vagas

Ao todo, a Empresa de Telecomunicações Brasileira oferece 1.182 vagas, sendo nove imediatas e as demais para a formação de um cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre o Rio de Janeiro e Brasília. No primeiro caso, há apenas 90 vagas, nos cargos de assistente técnico e engenheiro de telecomunicações. No DF, há oportunidades para todas as especialidades, sendo elas:

advogado;

analista de Tecnologia da Informação (TI);

analista administrativo;

Auditoria;

Comercial;

Estatística;

Finanças;

Marketing;

Psicologia;

contador;

engenheiro aeroespacial;

engenheiro civil;

engenheiro eletricista ou eletrônico;

engenheiro de redes;

engenheiro de telecomunicações;

assistente administrativo; e

assistente técnico.

Em todos os casos, com exceção dos técnicos, será preciso apresentar o nível superior na área desejada. Os salários dos especialistas em gestão de telecomunicações será de R$8.766,57.

No caso do assistente técnico, o candidato deverá apresentar o nível médio técnico na área de Telecomunicações, Eletrônica ou Eletrotécnica, além do registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Os ganhos serão de R$3.305,23.

Por fim, o assistente administrativo, cargo que reúne 40 vagas em Brasília, os candidatos deverão ter apenas o nível médio completo. Os ganhos iniciais serão de R$3.305,23.